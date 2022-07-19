"الزراعة" توضح أسباب انخفاض أسعار الدواجن

غزة/ رامي رمانة:

أفادت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن أسعار بيع الدواجن للمستهلك طرأ عليها انخفاض ملموس بسبب كميات العرض الكبيرة في الوقت الراهن، مبينة أن نسبة الأضاحي الموسم الحالي أفضل من الموسم السابق.

وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في غزة م.طاهر أبو حمد: "إن موسم الأضاحي خفض من معدل إقبال المستهلكين على اقتناء لحوم الدواجن، ما ترتب عن ذلك زيادة الكميات المعروضة من الدواجن داخل المزارع".

وأضاف أبو حمد لصحيفة فلسطين:" أن المربين ولتفادي تكبدهم خسائر مالية بسبب العرض الكبير، اضطروا إلى بيع إنتاجهم بسعر منخفض للمستهلك، حيث يسجل السعر من9-10 شواقل".

وحسب أبو حمد، يوجد في قطاع غزة (1750) مزرعة دجاج لاحم.

وفي السياق ذاته، أوضح أبو حمد أن ارتفاع أسعار الأعلاف تسبب في ارتفاع أسعار بيع بيض المائدة للمستهلك.

وقال أبو حمد: "إن طبق بيض المائدة ارتفع من 12 شيقلًا إلى 14 شيقلًا بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف".

وأضاف أبو حمد: "أن طن الأعلاف قفز سعره من 1450 شيقلًا إلى 2100 شيقل، ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام المربين في قطاع غزة".

وحسب أبو حمد، يوجد في قطاع غزة (288) مزرعة دجاج بياض.

وفي سياق آخر، أفادت وزارة الزراعة أن نسبة الأضاحي الموسم الحالي أعلى من الموسم الماضي.

وقال أبو حمد: "سجلت وزارة الزارعة أضاحي الموسم الحالي 17 ألف رأس من المواشي، و23 ألف رأس من الأغنام".

وأضاف حمد: "أن الموسم الماضي سجّل أضاحي 15 ألف من المواشي والأغنام نفس العام الماضي".