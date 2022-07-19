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الرئيس التركي يهدد بإمكانية عرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو

19 يوليو 2022 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدّداً بـ"تجميد" عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي إذا لم يمتثل البلدان لشروط أنقرة.

وخلال قمة للأطلسي في نهاية يونيو في مدريد، دعا أردوغان البلدين الاسكندينافيين إلى "القيام بدورهما" في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشطاء أكراد.

والإثنين قال أردوغان في ختام اجتماع حكومي "لقد اتخذنا موقفًا واضحًا جدًا بشأن استمرار توسيع الناتو ... وأودّ أن أذكّر مرة أخرى بأنّنا سنجمّد العملية إذا لم تتّخذ هاتان الدولتان الإجراءات اللازمة لتلبية شروطنا".

وأضاف "نلاحظ خصوصًا أنّ السويد لا تُمثّل صورة جيّدة في هذه المسألة".

ويشارك أردوغان في طهران الثلاثاء مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتن والإيراني ابراهيم رئيسي في قمة ثلاثية ستبحث مواضيع عدة من بينها آليات تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ أوكرانيا بسبب الحرب.

المصدر / وكالات
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