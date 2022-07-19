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دراسة طبية تقارن بما يفعله تناول التفاح والبطاطس بصحتك

19 يوليو 2022 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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تناول التفاح حسب الدراسة صحي للإنسان

توصلت دراسة لباحثين من جامعة أستون في برمنغهام، إلى أن تناول تفاحة يومياً يساعد على محاربة الاكتئاب، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي المقابل، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون البطاطس يشعرون بالقلق.

وخلال الدراسة حلل باحثون من جامعة آستون في برمنغهام بيانات تشخيص تم جمعها من حوالي 430 شخصاً لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية في صحتهم العقلية حيث أظهرت أن “الأشخاص الذين تناولوا خمس قطع من فاكهة التفاح الموصى بها كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب إضافة إلى أن صحتهم العقلية جيدة”.

وبينت الدراسة أن “الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن يكون مردها إلى أن الناس يتناولونها نيئة وهو ما يجعلها تحتفظ بفوائدها مثل مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات”.

من جهة أخرى وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون رقائق البطاطس بشكل دائم يشعرون بمستويات عالية من القلق فضلاً عن الهفوات العقلية اليومية.

المصدر / وكالات
#دراسة طبية #تناول التفاح يوميا #تناول رقائق البطاطس

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