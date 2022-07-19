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مصر تصطدم بدولة عربية في الدور الأول لكأس العالم لكرة اليد

19 يوليو 2022 . الساعة 01:22 بتوقيت القدس
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أسدل الستار مساء الاثنين، على بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد التي استضافتها مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو 2022، والتي أسفرت عن تأهل 5 منتخبات منها إلى كأس العالم 2023.

ويشارك لأول مرة 5 منتخبات من إفريقيا في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023، وهي: مصر، الرأس الأخضر، المغرب، تونس والجزائر، إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي ستقام في بولندا والسويد، خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023، وبمشاركة 32 منتخبا لأول مرة.

وقسمت المنتخبات الـ 32 المشاركة في مونديال كرة اليد 2023 إلى 8 مجموعات وفقا للقرعة، كالتالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا، مونتنيغرو (الجبل الأسود)، تشيلي، إيران

المجموعة الثانية: فرنسا، بولندا، السعودية، سلوفينيا

المجموعة الثالثة: السويد، البرازيل، الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الأوروغواي

المجموعة الرابعة: أيسلندا، البرتغال، هنغاريا، كوريا الجنوبية

المجموعة الخامسة: ألمانيا، قطر، صربيا، الجزائر

المجموعة السادسة: النرويج، مقدونيا الشمالية، الأرجنتين، هولندا

المجموعة السابعة: مصر، كرواتيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الثامنة: الدنمارك، بلجيكا، البحرين، تونس.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز من كل مجموعة لقرعة الدور الرئيسي المكونة من 4 مجموعات.

وعقب هذه المرحلة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، بحيث تقام بقية المباريات بعد ذلك بنظام خروج المغلوب.

المصدر / وكالات
#كأس العالم #مصر #كرة اليد #أمم إفريقيا

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