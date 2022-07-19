إيران تنفي مزاعم أمريكية تزويد روسيا بطائرات مسيرة

نفت طهران، مزاعم أمريكية بشأن استعداد طهران لتزويد موسكو بمئات الطائرات المسيرة وتدريب جنود روس على استخدامها في أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وقال أمير عبد اللهيان في منشور على إنستغرام، إن المزاعم التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحمل "هدفا سياسيا محددا".

والاثنين الماضي، قال سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن لدى بلاده معلومات تفيد بأن "الحكومة الإيرانية ستزود روسيا قريبا بمئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة".

وتابع: "تشير معلوماتنا أيضا إلى أن إيران ستدرب الجنود الروس على استخدام تلك الطائرات، وستبدأ بذلك خلال الشهر الجاري".

وقال أمير عبد اللهيان، في محاولة لتهدئة مخاوف كييف، إن موقف إيران "المبدئي والواضح" في معارضة الحرب بأوكرانيا "لا يشبه النهج المزدوج الذي تتبعه بعض الدول الغربية".

وأكد أن طهران "تواصل جهودها لإنهاء الحرب والأزمة السياسية" في الجمهورية السوفيتية السابقة.

بدوره، قال كوليبا إنه "يقدر" استمرار التواصل بين البلدين "حتى في أيام الحرب الصعبة".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

المصدر / وكالات