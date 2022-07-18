معارضة شعبية بالخليج العربي لاتفاقيات التطبيع

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن مؤخرًا تزايد نسبة معارضي اتفاقيات التطبيع مع العدو (الإسرائيلي)، ويطلقون عليها "الاتفاقيات الإبراهيمية"، في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، مقارنة باستطاعات العام الماضي.



وبحسب المسح الذي أجراه معهد الأبحاث الأميركي، فإن أكثر من ثلثي المواطنين في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ينظرون إلى الاتفاقات التطبيعية نظرة سلبية، بعد أقل من عامين من توقيعها.



وفي استطلاع أجراه المعهد نفسه في نوفمبر/ شباط 2020، أظهر 47% من الإماراتيين تأييدهم للاتفاقية مقابل معارضة 49٪، وفي البحرين أبدى 45% عن رضاهم عنها مقابل معارضة 51%، بحيث كانت النسب متساوية.



ويظهر الاستطلاع الجديد الذي نفذ في مارس/ آذار من العام الجاري انخفاضًا حادًا في تأييدها، بنسبة 25% في البحرين، مقابل 71% رأوا أنها سلبية للغاية، وفي البحرين 20% معها، و76% ضدها.



في استطلاع 2020، 41% من السعوديين اعتبروا أن اتفاقيات "أبراهام" إيجابية، مقابل معارضة 54%، ولكن الاستطلاع الجديد رأى 19% فقط أنها جيدة، و75% يعارضونها.



وتم إطلاق اسم "اتفاق أبراهام" على اتفاق التطبيع (الإسرائيلي) الإماراتي، وقد وقعت كل من البحرين والسودان والمغرب على اتفاقات مماثلة لتطبيع العلاقات مع العدو (الإسرائيلي).

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات