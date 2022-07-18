حمادة: نرفض إقامة الاحتلال ماراثونًا تهويديًّا في القدس

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن مدينة القدس محمد حمادة رفض الحركة إقامة الاحتلال ماراثونًا تهويديًّا في القدس المحتلة.

وقال حمادة في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين": إنّ عزم الاحتلال إقامة ماراثون رياضي تهويدي في القدس المحتلة، مساء اليوم، محاولة مكشوفة لإثبات سيادة احتلالية مزعومة وباطلة على المدينة، لن تغيّر عروبتها وإسلاميتها؛ التي سنحميها بصمودنا وعزمنا على مواجهة الاحتلال وانتهاكاته المستمرة.

ودعا الشعوب الحيّة وأحرار العالم إلى تعزيز مقاطعتها لهذا الكيان الغاصب، الذي يحاول استخدام الرياضة والأنشطة الثقافية للتغطية على جرائمه المتصاعدة، بحق شعبنا وأطفالنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

المصدر / فلسطين أون لاين