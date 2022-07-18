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"الهيئة المستقلة" تتحدث عن تفاصيل "إطلاق نار" في رام الله

18 يوليو 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم": نتابع حادثة إطلاق النار على المواطن محمد مصطفى موسى الأسمر، 22 عاماً من بلدة بدرس بمحافظة رام الله والبيرة بتاريخ 17/7/2022، من قبل أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية على حاجز أقامته بين قريتي بدرس ونعلين، مما أدى إلى إصابته بجروح نقل على آثارها إلى إحدى مستشفيات الداخل.

وأضافت: نطالب جهاز الشرطة بضرورة فتح تحقيق في الحادثة وإعلان النتائج، كما أن الهيئة المستقلة مستمرة في متابعة الموضوع وتُجري تحقيقاتها الخاصة بهذه الحادثة وستعلن عن ما تتوصل اليه من نتائج حال الانتهاء من التحقيق.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

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