"رونالدو" مصمم على الرحيل.. أين سيتجه؟

ذكرت تقارير صحفية، أن ممثلين عن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تمكنوا من إقناع مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بضم "الدون" إلى الفريق الإسباني.

وبحسب صحيفة "Diario AS" الرياضية الإسبانية، فإن رونالدو الذي يلعب حاليا في مانشستر يونايتد، لا يزال مصمما على الرحيل أملا في أن يخوض دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المصدر أن نوادي كرة القدم الأوروبية لا تبدي اهتماما كبيرا بضم رونالدو البالغ 37 عاما، رغم رصيده الحافل بالإنجازات.

وذكرت الصحيفة أن ممثلين عن رونالدو تحدثوا إلى مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني، وأقنعوه بأن يضم رونالدو الذي لعب سابقا لريال مدريد.

وكان رونالدو قد سجل 311 هدفا في 292 مباراة من مباريات الدوري الإسباني، عندما لعب في ريال مدريد بين 2009 و2018، كما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وتخلى تشلسي الإنجليزي وفق تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عن فكرة ضم رونالدو للفريق بسبب الصفقة التي أجراها يوم الأربعاء، وحصل بموجبها على خدمات رحيم سترلينغ.

في غضون ذلك، تحدثت تقارير أخرى عن احتمال عودة رونالدو إلى نادي سبورتينغ لشبونة، لكن الفريق البرتغالي استبعد الأمر.

وفي وقت سابق، فاجأ المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي تم تعيينه مؤخرا لقيادة مانشستر يونايتد، الجميع، بتصريحات "صارمة" حول النجم البرتغالي، حيث قال في مؤتمر صحفي "رونالدو ليس للبيع. هو في خططنا، وهو الآن ليس معنا لأنه يواجه مشاكل عائلية. نحن نخطط للموسم المقبل بوجود رونالدو".

وأكد تين هاغ أنه تحدث مع رونالدو فور وصوله للنادي، والأخير لم يخبره برغبته بالرحيل عن النادي، وأنه سمع عن القضية لاحقا في الصحافة.

المصدر / فلسطين أون لاين