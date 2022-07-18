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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

18 يوليو 2022 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
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بوابة معبر رفح البري

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة،  آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (19 يوليو).

وفيما يلي تفاصيل الآلية للسفر:

🔸 المتبقي من الحافلة الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/27) https://drive.google.com/file/d/1_tZb16EC4e-dzLswsFNQijqtXvkglIMV/view

🔸 الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/27) https://drive.google.com/file/d/1E--xLYNbIGSgPM2VX1nSP6_S_OSCC1gT/view?usp=drive_web

🔻 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

🔹 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

🔹تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

🔹إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:
https://eservice.moi.gov.ps/

المصدر / فلسطين أون لاين
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