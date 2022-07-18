فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: التمدّد الاستيطاني في القدس جريمة تعكس الدّعم الأمريكي لمشاريع الاحتلال

محكمة السلطة في أريحا تمدد اعتقال ثلاثة معتقلين سياسيين

الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن بالخليل

"الاتحاد الأوربي" يتحدث عن موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية والمتأخرات السابقة

تحويلات مالية سرية من (إسرائيل) للسلطة.. لهذا السبب!

الشرطة بغزة تشدد إجراءاتها لمنع إطلاق النار بالهواء

"الاقتصاد" بغزة: رفع وزن ربطة الخبز وخفض سعر الدقيق

"نور الهدى" فرقة تحيي المناسبات النسائية بأصوات شجية

في سابقة خطيرة.. "كوخافي" يبدأ اليوم زيارة إلى المغرب

تفاصيل جديدة صادمة عن حرق الجنود المصريين على يد جيش الاحتلال

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

النيابة العامة تنهي التحقيقات في واقعة مقتل مواطن وطفلة في شمال غزة

18 يوليو 2022 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
...
النيابة العامة في غزة

 أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في ملف مقتل المجني عليهما عبد العزيز دردونة (43 عاماً)،  والطفلة/ ياسمين دردونة (13 عاماً)، وإصابة آخرين.

وأكدت النيابة العامة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنّ سرعة إنجاز التحقيقات جاء مرسخاً لمبدأ العدالة الناجزة.

وأضافت "هذا وقد أسندت النيابة تهمة القتل قصداً، إضافة إلى تهم أخرى، وقد أعدت لائحة الإتهام بحق المتهم بعد استيفاء إجراءات تدقيق الملف حسب الأصول".

وشددت النيابة على أنها ستظل حصناً منيعاً، وضارباً بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه المساس بحرمة الدم وأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني . 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #النيابة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة