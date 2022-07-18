النيابة العامة تنهي التحقيقات في واقعة مقتل مواطن وطفلة في شمال غزة

أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في ملف مقتل المجني عليهما عبد العزيز دردونة (43 عاماً)، والطفلة/ ياسمين دردونة (13 عاماً)، وإصابة آخرين.

وأكدت النيابة العامة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنّ سرعة إنجاز التحقيقات جاء مرسخاً لمبدأ العدالة الناجزة.

وأضافت "هذا وقد أسندت النيابة تهمة القتل قصداً، إضافة إلى تهم أخرى، وقد أعدت لائحة الإتهام بحق المتهم بعد استيفاء إجراءات تدقيق الملف حسب الأصول".

وشددت النيابة على أنها ستظل حصناً منيعاً، وضارباً بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه المساس بحرمة الدم وأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني .



المصدر / فلسطين أون لاين