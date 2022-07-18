فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محكمة السلطة في أريحا تمدد اعتقال ثلاثة معتقلين سياسيين

الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن بالخليل

"الاتحاد الأوربي" يتحدث عن موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية والمتأخرات السابقة

تحويلات مالية سرية من (إسرائيل) للسلطة.. لهذا السبب!

الشرطة بغزة تشدد إجراءاتها لمنع إطلاق النار بالهواء

"الاقتصاد" بغزة: رفع وزن ربطة الخبز وخفض سعر الدقيق

"نور الهدى" فرقة تحيي المناسبات النسائية بأصوات شجية

في سابقة خطيرة.. "كوخافي" يبدأ اليوم زيارة إلى المغرب

تفاصيل جديدة صادمة عن حرق الجنود المصريين على يد جيش الاحتلال

طلبة يبتكرون نظام استجابة سريعًا للحوادث بواسطة "درون"

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

محكمة السلطة في أريحا تمدد اعتقال ثلاثة معتقلين سياسيين

18 يوليو 2022 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
...

 مددت محكمة السلطة في أريحا اعتقال عدد من المعتقلين في سجون أجهزتها الأمنية على خلفية انتمائهم السياسي، وحرية الرأي والتعبير.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن المحكمة مددت اعتقال كلاً من أحمد رياحي وسامر عياش لـ 15 يومًا، وسعد وهدان لـ 13 يومًا، وذلك استجابة لطلب النيابة العامة. 

وأشارت المجموعة، إلى وجود ما يقارب 20 معتقلًا سياسيًا، في سجون السلطة بأريحا، ونابلس، وقلقيلية، ورام الله.

وأوضحت أن عدداً من المعتقلين مضى أكثر من شهر على اعتقالهم، دون وجه قانوني، وفي انتهاكٍ صارخ لحرية الرأي والتعبير.

 وأدانت المجموعة الحقوقية، الاعتقال السياسي لما ينتهكه من الحق في الحرية عن الرأي والتعبير والانتماء.

وذكرت بأن استخدام العنف واقتحام المنازل ليلاً لاعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، قد أفضى بطريقة مقصودة في السابق إلى اغتيال الناشط نزار بنات.

 وجددت محامون مجموعة محامون من أجل العدالة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتحقيق العدالة لنزار بنات.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين الأسير المحرر الشيخ نادر مساد 45 عاما، بعد مداهمة منزله في بلدة برقين قضاء جنين.

ونادر مساد أسير محرر اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، كما أنه معتقل سياسي سابق في سجون السلطة بالضفة الغربية. 

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 335 انتهاكا بحق المواطنين خلال شهر حزيران الماضي، بينها 130 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء، و21 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و50 حالة قمع حريات، و5 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، 6 حالات محاكمات تعسفية، بالإضافة إلى 61 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاعتقال السياسي #مسلخ أريحا #محكمة السلطة #الضفة الغربية #الاعتقال السياسي جريمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة