فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محكمة السلطة في أريحا تمدد اعتقال ثلاثة معتقلين سياسيين

الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن بالخليل

"الاتحاد الأوربي" يتحدث عن موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية والمتأخرات السابقة

تحويلات مالية سرية من (إسرائيل) للسلطة.. لهذا السبب!

الشرطة بغزة تشدد إجراءاتها لمنع إطلاق النار بالهواء

"الاقتصاد" بغزة: رفع وزن ربطة الخبز وخفض سعر الدقيق

"نور الهدى" فرقة تحيي المناسبات النسائية بأصوات شجية

في سابقة خطيرة.. "كوخافي" يبدأ اليوم زيارة إلى المغرب

تفاصيل جديدة صادمة عن حرق الجنود المصريين على يد جيش الاحتلال

طلبة يبتكرون نظام استجابة سريعًا للحوادث بواسطة "درون"

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن بالخليل

18 يوليو 2022 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف العمل في ستة مساكن، وإزالة أشجار وأسلاك وآبار في محمية بمسافر يطا جنوب الخليل، بالضفة المحتلة .

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، خلال تصريحات صحفية: إنّ "قوات الاحتلال سلّمت المواطنين علي عبد محمد النجادة ومحمد عبد محمد النجادة ومحمد علي سليمان النجادة وعبد علي سليمان النجادة وإبراهيم محمد علي النجادة وسليمان ناصر نصار النجادة بوقف العمل في مساكنهم الواقعة في عرب النجادة بالبادية البدوية شرق يطا جنوب الخليل.

كما أخطرت سلطات الاحتلال المواطنين في مسافر يطا بإزالة عدد من الأشجار المثمرة والحرجية وأسلاك شائكة وعدد من الآبار في محمية خلة الضبع خلال 96 ساعة.

يُشار إلى أنّ سكان البادية ومسافر يطا، يواجهون ظروفًا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم، وعلى ممتلكاتهم، ومزروعاتهم، ومواشيهم، التي يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مناطق سي #هدم منازل الفلسطينيين #وقف العمل في مساكن فلسطينية #إخطار بوقف البناء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة