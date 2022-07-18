"الاتحاد الأوربي" يتحدث عن موعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية والمتأخرات السابقة

رام الله – غزة/ يحيى اليعقوبي:

تحدث ممثل الاتحاد الأوربي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شادي عثمان، عن تفاصيل وموعد صرف دفعات الشؤون الاجتماعية.

وقال عثمان في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم الإثنين، إنّ الاتحاد الأوروبي ينتظر قرار السلطة في رام الله، بخصوص تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية وقيمتها، حتى يقوم بتحويل مساهمته المالية البالغة 50% من قيمة الدفعات.

وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي كان يُفترض أن يقوم بتحويل دفعته المالية نهاية يوليو/ تموز الجاري بواقع 50% من إجمالي المبلغ على أن تقوم السلطة بإكمال باقي المبلغ من ميزانيّتها.

وأضاف عثمان: "كنا أمام خيارين خلال الفترة السابقة، إما أن تنتظر السلطة ويتم صرف الدفعات معًا بداية آب/ أغسطس القادم أو أن تقوم بتحويل دفعتها المالية قبل عيد الأضحى والتي صرفت بمبلغ 100 دولار لكل عائلة مستفيدة، ولم يعترض الاتحاد على ذلك.

وأوضح أنّ الاتحاد سيقوم بتحويل أول دفعة من أول مساهمة من دفعاته لمخصصات الشؤون الاجتماعية في اللحظة التي ستُعلن فيها السلطة عن موعد وتاريخ الدفعات، متوقّعًا أن تقرر السلطة صرف الدفعات نهاية أغسطس القادم، وأنها تقوم بإجراءاتها بخصوص الصرف.

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وأكد عثمان أنه وحسب الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد والسلطة فإنّ الاتحاد سيُحوّل 55 مليون يورو سنويًّا، وأنّ هذه الدفعات ستنتظم وفق جدول للتحويل يتم الاتفاق فيه مع السلطة، لكن ليس واضحًا قيمة الدفعة التي سيتم تحويلها من الاتحاد نهاية الشهر الجاري.

وحول إن كان الاتحاد سيعوض الدفعات المالية التي تأخرت، أوضح عثمان أنّ سبب التأخير كان نتيجة أمور فنية، وأنه لا يوجد تعويض، وأنّ موضوع الدفعات يتعلق بالسلطة وليس برنامجًا للاتحاد الأوروبي الذي يُقدم مساهمته فيه لأكثر من 116 ألف أسرة.