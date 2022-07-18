تحويلات مالية سرية من (إسرائيل) للسلطة.. لهذا السبب!

كشفت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية في تقرير صحفي، أن الجهات الرسمية لدى الاحتلال تدير صندوقًا سرياً يتم من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة.

ووفقا للصحيفة فإن الصندوق يتم إدارته خارج الميزانية ومن قبل الجهات الأمنية لدى الاحتلال وبالتعاون مع وزارة المالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة في عدد يوم أمس الأحد، فإن هذه قناة لم تكن معروفة حتى الآن، وأنه تم الكشف عنها من خلال رد قدمه ممثل الدولة ردًا على التماس قدم إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال بشأن تحويل 100 مليون شيكل لصالح السلطة دون أن تدرج في الميزانية، ليتبين أن هذا الصندوق يدار من الإدارة المدنية والجهات الأمنية بالتوافق مع وزارة المالية.

أما عن سبب هذه التحويلات المالية، فلم يُشر التقرير إلى سبب معين، لكن التوقعات ترجح أن يكون سبب هذه التحويلات هو الحفاظ على ديمومة السلطة بالضفة الغربية، والتي توفر له (أرخص احتلال في التاريخ) من خلال تعاونها مع المحتل الذي يخشى انهيارها، وبالتالي انتشار الفوضة وصعود المقاومة إلى الواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين