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تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة

الشرطة بغزة تشدد إجراءاتها لمنع إطلاق النار بالهواء

18 يوليو 2022 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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اللواء محمود صلاح - أرشيف

أصدر مدير عام الشرطة في غزة، اللواء محمود صلاح، اليوم الاثنين، تعليماتٍ للإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إطلاق النار في الهواء تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، المقررة قريباً.

ووجّه اللواء صلاح، إدارة المباحث العامة وشرطة المحافظات، لتكثيف جهودها من أجل ضبط الحالة العامة في يوم إعلان النتائج، ومنع إطلاق النار في الهواء، ومحاسبة المخالفين.

وأكد التزام الشرطة بالعمل على إنهاء ظاهرة إطلاق النار في الهواء بشكل نهائي، لافتاً إلى أن السنوات الماضية شهدت التزاماً عالياً بقرار منع إطلاق النار، واصفاً إطلاق النار في الهواء بأنه "سلوك عبثي يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتسبب بتعكير الصفو العام وحالة الأمن والسكينة".

وأهاب مدير عام الشرطة بالمواطنين، أن يكونوا صمام أمان للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار وحماية الأرواح، آملاً أن تمر هذه المناسبة بما يليق بشعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إطلاق النار #الثانوية العامة #الشرطة بغزة #اللواء صلاح

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