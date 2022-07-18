"التعليم" تتحدث عن موعد صدور نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

تحدث وزارة التربية والتعليم بغزة، عن موعد صدور نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2022.

وقال نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم بغزة جمال يوسف، إنّ عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" 2022 شارفت على الاكتمال.

وأكد يوسف في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين": أنّ عملية تصحيح امتحانات التوجيهي لازالت تسير على قدم وساق وقد أنهى المُصحّحون جزءًا كبيرًا من تصحيح أوراق إجابة الطلبة، وشارفوا على إنهاء عملية التصحيح، ومن المتوقع الانتهاء من تصحيح كافة أوراق إجابة كافة المباحث مطلع الأسبوع القادم.

وقال إنّ "الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 سيكون بشكل متزامن في كلٍّ من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات".

وتوقع أن تصدر نتائج الثانوية العامة قبل نهاية الشهر الحالي.

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وأوضح يوسف أنّ عملية التصحيح الحالية، تتعلق في عميات المراجعة والتدقيق والإدخال ورصد الدرجات النهائية، مشيرًا إلى أنه وحتى الآن لا يمكن الحديث عن نسب النجاح كونها تتعلق بشكل أساس بانتهاء عملية التصحيح لكافة المباحث والفروع.

وأكد أنّ وزارة التعليم تعمل بشكل موحد لخدمة الطلبة في كافة المراحل، ويزداد التعاون والعمل كجسد واحد فيما يتعلق بالتوجيهي، ولا يوجد أيّ مشاكل أو عراقيل واجهت عملية التصحيح، والأمور تسير على خير ما يرام.