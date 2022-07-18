"الأوقاف" بغزة: وزّعنا لحوم الأضاحي على 29820 أسرة متعفّفة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الإثنين، إنها انتهت الأسبوع الماضي من مشروع توزيع لحوم الأضاحي للأسر المتعففة في قطاع غزة وبتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة محلية وخارجية.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للزكاة، أسامة اسليم بالوزارة، خلال تصريح صحفي، أنّ الوزارة قدمت (31720) كيلو من لحوم الأضاحي لعدد (29820) أسرة بأوزان متعددة وفقًا لعدد أفراد كل عائلة، مشيرًا إلى أنّ عملية توزيع اللحوم تمت بناءً على متابعة ورقابة وزارتي الصحة والداخلية لضمان ضبط المعايير التي تم إقرارها بشكل مسبق من كلتا الجهتين.

وأشار اسليم إلى أنّ برتوكول التوزيع السريع الذي تعتمده إدارته خلال مشاريع الأضاحي في إيصال اللحوم إلى المستفيدين بأسرع وقت ممكن عبر لجان الزكاة ومن خلال وسائل نقل صحية ضمنت إيصال اللحوم الى مستحقيها بجودة عالية.

وشكر اسليم كافة المؤسسات الشريكة التي دعمت مشروع الأضاحي لهذا العام 1443هـ/2022م.





المصدر / فلسطين أون لاين