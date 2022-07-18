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مصر: سقوط منطاد يحمل 30 راكبًا من ارتفاع 60 مترًا

18 يوليو 2022 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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سقوط منطاد في مصر

أفاد مصدر أمني مصري بسقوط منطاد يحمل 30 راكبا عقب فترة وجيزة من طيرانه، ومن ارتفاع 60 مترا، مشيرًا إلى عدم وقوع خسائر بشرية.

وفي التفاصيل، ذكر المصدر الأمني في تصريح لقناة سكاي نيوز، أنّ أجهزة الحماية المدنية فور تلقّيها بلاغًا تحركت إلى المكان البلاغ، وقد تأكدت من عدم وقوع وفيات، في حين تم نقل المصابين للمستشفى.

وأشار المصدر إلى فرض طوق أمني حول موقع الحادث بالبر الغربي في مدينة الأقصر، إلى حين معاينة النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث

وبالعلاقة مع ذلك، قررت وزارة الطيران المدني المصرية "تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم الإثنين للتحقيق في الواقعة".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بعد إقلاع مجموعة من البالونات ووصولها الي ارتفاع 60 مترًا تقريبًا حيث كانت سرعة الريح حوالي 7 عقدة على هذا الارتفاع، انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر، ما أدى إلى قطع في البالون".

وأُفيد في هذا السياق بأنّ "البالون الذي حدث به القطع هبط إلى الأرض ووصل ركابه بسلام، عدا راكبين تعرّضا لإصابات طفيفة، وتم نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما".

المصدر / وكالات
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