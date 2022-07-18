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"ريان" و"عواودة" يواصلان إضرابهما احتجاجاً على اعتقالهما الإداري

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"ريان" و"عواودة" يواصلان إضرابهما احتجاجاً على اعتقالهما الإداري

18 يوليو 2022 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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عواودة وريان

يواصل المعتقلان رائد ريان وخليل عواودة، اليوم الاثنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام، وسط ظروف صحية خطيرة رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر حتى اللحظة.

ودخل المعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، اليوم الـ103 في إضرابه، بينما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ17، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوماً من الإضراب استناداً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وفي السياق، يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال إداري #خليل عواودة #رائد ريان

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