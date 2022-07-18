"كوخافي" يهدد إيران ويكشف عن تفاصيل "خطيرة"

هدد رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيران، وذلك في إطار العمل لوقف تطوير برنامجها النووي.

وفي تفاصيل خطيرة، كشف رئيس جيش الاحتلال أفاف كوخافي، عن استعداد جيشه، يواصل الاستعداد بقوة للهجوم على إيران.

وتبجح كوخافي بأن "الاستعداد لخيار عسكري ضد برنامج إيران النووي واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي".

تصريحات كوخافي جاءت في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم خاص بقيادة جيش الاحتلال أمس الأحد.

وقال: "إعداد الجبهة الداخلية للحرب يعتبر مهمة يجب تسريعها في السنوات المقبلة خاصة في ظل إمكانية أن نحتاج للعمل ضد التهديد النووي، نواصل الاستعداد للهجوم على إيران بشكل مكثف ويجب عليه الاستعداد لكل تطور وكل سيناريو".

وأضاف: "منع إيران من الوصول إلى النووي من خلال الدبلوماسية هو الطريق المفضلة، لكن التاريخ أثبت مرات عديدة أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل أو أن تنجح لفترة زمنية محددة، ثم يتم التعرض لانتهاك أو خيانة".

وأشار كوخافي إلى أن الاستعدادات للعمل العسكري ضد البرنامج النووي "من صلب الاستعدادات" في جيشه، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الخطط العسكرية، خصصت لها الكثير من الموارد، والتسلح بالأسلحة المناسبة، إضافة إلى عمل الاستخبارات والتدريب.

وكان أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، قال إن إيران قادرة بالفعل على صنع قنبلة نووية، لكنها لم تتخذ قرارا بهذا الشأن.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات