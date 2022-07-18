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بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في البحر شمال مدينة غزة

18 يوليو 2022 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين بغزة (أرشيف)

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال مدينة غزة.

بدورها، أكدت لجان الصيادين: إنّ "زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة اتجاه مراكب الصيادين العاملة شمال مدينة غزة.

ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات جراء اعتداء الاحتلال، فيما أجبر الصيادين على التراجع نحو الشاطئ.

وتهاجم قوات الاحتلال بشكل يومي مراكب الصيادين وتعتدي عليهم بحجة تجاوزهم الحد المسموح لهم الصيد فيه.

ويُعدُّ الصيد واحدًا من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإنّ نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يُسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًّا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أنّ الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تمامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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