تفاصيل جديدة صادمة عن حرق الجنود المصريين على يد جيش الاحتلال

كشف صحفي إسرائيلي تفاصيل صادمة لنتائج تحقيق أجراه قبل عدة سنوات عن حرق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنود "صاعقة" مصريين وهم أحياء، عام 1967، وقد رفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نشره حينها.

وتحدث الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان مراسل موقع "واي نت" العبري، عن وجود مقبرة جماعية لنحو 80 جنديا مصريا تعود إلى حرب عام 1967، أكثر من 20 جنديا منهم أُحرقوا أحياء، ودفنهم جيش الاحتلال في مقبرة واحدة، ولم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب.

ونشر ميلمان تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إنه حصل على تلك المعلومات من القائد العسكري الإسرائيلي المشارك في تلك العملية، زئيف بلوخ (90 عاما)، الذي كان قائدا لفرقة "نحشون" التي شاركت بتلك الحرب.



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وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، فإن قوات إسرائيلية قتلت الجنود المصريين، ثم دفنتهم سرا في منطقة اللطرون، والتي شهدت معارك بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والجنود المصريين خلال الحرب.

ونقل عن بلوخ، قوله إن جرافة إسرائيلية دفنت، الجثث في مقبرة جماعية حفرت للجنود المصريين.

ورفعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية السرية عن هذا الأمر بمرور 55 عاما، مع تفاصيل عدة يشير بعضها إلى حرق الجنود المصريين أحياء.

وعقبت حركة حماس على ما تم كشفه من عملية حرق الاحتلال للجنود المصريين، مؤكدة أن هذه "المجزرة" تفضح "إرهاب وسادية" الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين