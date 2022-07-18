فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل جديدة صادمة عن حرق الجنود المصريين على يد جيش الاحتلال

طالع "كشف التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء 19 يوليو

حملة مداهمات واعتقالات بالضفة تطال عددًا من المواطنين

ياسين: التطبيع مع الاحتلال يعكس حجم ضعف المطبعين

وظائف شاغرة في جامعة الإسراء في مدينة غزة

طريقة تصوير ولا في الخيال في ملاعب كرة القدم الألمانية

مطلوب سائق شاحنة تجاري للعمل في شركة بمدينة غزة

مع تجاهل بايدن القضايا الكبرى.. السلطة لا تزال تراهن على "وهم" نتائج الزيارة

وظيفة شاغرة في شركة أوريدو بقطاع غزة

لا تترد إطلاقا في أكل الباذنجان.. هذا ما يفعل بصحتك

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

تفاصيل جديدة صادمة عن حرق الجنود المصريين على يد جيش الاحتلال

18 يوليو 2022 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال يحرق الجنود المصريين ويدفن عددا أحياء

كشف صحفي إسرائيلي تفاصيل صادمة لنتائج تحقيق أجراه قبل عدة سنوات عن حرق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنود "صاعقة" مصريين وهم أحياء، عام 1967، وقد رفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نشره حينها.

وتحدث الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان مراسل موقع "واي نت" العبري، عن وجود مقبرة جماعية لنحو 80 جنديا مصريا تعود إلى حرب عام 1967، أكثر من 20 جنديا منهم أُحرقوا أحياء، ودفنهم جيش الاحتلال في مقبرة واحدة، ولم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب.

ونشر ميلمان تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إنه حصل على تلك المعلومات من القائد العسكري الإسرائيلي المشارك في تلك العملية، زئيف بلوخ (90 عاما)، الذي كان قائدا لفرقة "نحشون" التي شاركت بتلك الحرب.


اقرأ أيضا: بالصور الكشف عن مقبرة جماعية لجنود مصريين في فلسطين المحتلة
 

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، فإن قوات إسرائيلية قتلت الجنود المصريين، ثم دفنتهم سرا في منطقة اللطرون، والتي شهدت معارك بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والجنود المصريين خلال الحرب.

ونقل عن بلوخ، قوله إن جرافة إسرائيلية دفنت، الجثث في مقبرة جماعية حفرت للجنود المصريين.

ورفعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية السرية عن هذا الأمر بمرور 55 عاما، مع تفاصيل عدة يشير بعضها إلى حرق الجنود المصريين أحياء.

وعقبت حركة حماس على ما تم كشفه من عملية حرق الاحتلال للجنود المصريين، مؤكدة أن هذه "المجزرة" تفضح "إرهاب وسادية" الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إحراق الجيش الإسرائيلي جنود مصريين #إحراق الجنود المصريين #تفاصيل إحراق الجنود المصريين #إحراق الجنود المصريين عام 1967 #جيش الاحتلال يحرق الجنود المصريين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة