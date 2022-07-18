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حملة مداهمات واعتقالات بالضفة تطال عددًا من المواطنين

18 يوليو 2022 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 11 مواطنًا من مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة.

ومن جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى، أنّ قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطنة غدير أبو حماد بعد اقتحام منزلها، كما اعتقلت الشاب عمر برقان، مشيرًا إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا الشابين حمزة عزات عمرو، وضياء عمرو من بلدة دورا جنوب الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد إيقاف مركبتهم وتفتيشها، وهم: الأسير المحرر رئيس بلدية الدوحة سابقًا رأفت نافذ جوابرة، وعلاء علي الصطافي، وباسل عبد الفتاح الجابري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلًّا من: محمد عبد الله نخلة وموسى عيسى شراكة وسلام شحادة الطيراوي من مخيم الجلزون شمال رام الله، وحامد جاسر من بلدة بيتا جنوب نابلس.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيّما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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