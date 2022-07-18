وظائف شاغرة في جامعة الإسراء في مدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الاسراء في غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:
أولاً : تعلن جامعة الاسراء في غزة عن حاجتها إلى وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية العلوم الإنسانية حسب التخصصات المدرجة أدناه:
1- اللغة الإنجليزية وآدابها .
2- اللغة الإنجليزية-ترجمة .
3- الصحافة السياسية .
- الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في كلية العلوم الإنسانية.
- المهام المطلوبة:
1- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص
2- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.
3- ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلبة ورعاية شؤونهم.
4- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية.
5- التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلبة.
6- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.
7- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.
8- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.
9- القيام بأية مهام موكلة له من قبل رئيس القسم.
10- الالتزام بمواعيد المحاضرات الاكاديمية المحددة.
المؤهلات العلمية المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات المذكورة.
2- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.
4- مهارة في استخدام التعليم الالكتروني.
5- القدرة على العمل تحت الضغط.
6- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.
الأوراق المطلوبة:
1- السيرة الذاتية
2- نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد
3- نسخة عن كافة الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4- شهادة خبرة في مجال التدريس.
ثانياً: تعلن جامعة الاسراء في غزة عن حاجتها إلى وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية الدراسات المتوسطة حسب التخصصات المدرجة أدناه:
1- تصميم وتطوير صفحات ومواقع الانترنت
2- شبكات الحاسوب والانترنت .
3- الوسائط المتعددة والمونتاج.
4- تكنولوجيا المباني الذكية.
5- هندسة التبريد والتكييف.
6- التمريض.
- الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في كلية الدراسات المتوسطة.
- المهام المطلوبة:
1- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص
2- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.
3- ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلبة ورعاية شؤونهم.
4- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية.
5- التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلبة.
6- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.
7- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.
8- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.
9- القيام بأية مهام موكلة له من قبل رئيس القسم.
10- الالتزام بمواعيد المحاضرات الاكاديمية المحددة.
المؤهلات العلمية المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات المذكورة.
2- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.
4- مهارة في استخدام التعليم الالكتروني.
5- القدرة على العمل تحت الضغط.
6- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.
الأوراق المطلوبة:
1- السيرة الذاتية
2- نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد
3- نسخة عن كافة الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4- شهادة خبرة في مجال التدريس.
ثالثاً: تعلن جامعة الاسراء في غزة عن حاجتها إلى وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات حسب التخصصات المدرجة أدناه:
1- هندسة الحاسوب.
2- علوم الحاسوب .
3- تكنولوجيا المعلومات
- الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
- المهام المطلوبة:
1- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص
2- ان يكون لديه خبرة لتدريس أحد المساقات التالية:
- الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.
- تطوير تطبيقات الهواتف النقالة باستخدام لغة جافا.
- تطوير تطبيقات الهواتف النقالة متقدم باستخدام "" Flutter.
- تصميم مواقع إلكترونية متقدم (JavaScript, Bootstrap).
- الوسائط المتعددة لتطبيقات الهواتف النقالة.
- تصميم تجربة المستخدم.
- التحقق من جودة البرمجيات
3- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.
4- ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلبة ورعاية شؤونهم.
5- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية.
6- التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلبة.
7- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.
8- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.
9- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.
10- القيام بأية مهام موكلة له من قبل رئيس القسم.
11- الالتزام بمواعيد المحاضرات الاكاديمية المحددة.
المؤهلات العلمية المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات المذكورة.
2- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.
5- مهارة في استخدام التعليم الالكتروني.
6- القدرة على العمل تحت الضغط.
7- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.
الأوراق المطلوبة:
- السيرة الذاتية
- نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد
- نسخة عن كافة الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- شهادة خبرة في مجال التدريس.
طريقة التسجيل
- تقدم طلبات التوظيف وكافة الأوراق المطلوبة من خلال بوابة التوظيف من الرابط (http://jobs.israa.edu.ps/Login.aspx)
- ينتهى التسجيل مع نهاية دوام يوم الأحد الموافق 24/7/2022