وظائف شاغرة في جامعة الإسراء في مدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الاسراء في غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:

أولاً : تعلن جامعة الاسراء في غزة عن حاجتها إلى وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية العلوم الإنسانية حسب التخصصات المدرجة أدناه:

1- اللغة الإنجليزية وآدابها .

2- اللغة الإنجليزية-ترجمة .

3- الصحافة السياسية .

- الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في كلية العلوم الإنسانية.

- المهام المطلوبة:

1- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص

2- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.

3- ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلبة ورعاية شؤونهم.

4- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية.

5- التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلبة.

6- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.

7- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.

8- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.

9- القيام بأية مهام موكلة له من قبل رئيس القسم.

10- الالتزام بمواعيد المحاضرات الاكاديمية المحددة.

المؤهلات العلمية المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات المذكورة.

2- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.

4- مهارة في استخدام التعليم الالكتروني.

5- القدرة على العمل تحت الضغط.

6- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.

الأوراق المطلوبة:

1- السيرة الذاتية

2- نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد

3- نسخة عن كافة الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

4- شهادة خبرة في مجال التدريس.

ثانياً: تعلن جامعة الاسراء في غزة عن حاجتها إلى وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية الدراسات المتوسطة حسب التخصصات المدرجة أدناه:

1- تصميم وتطوير صفحات ومواقع الانترنت

2- شبكات الحاسوب والانترنت .

3- الوسائط المتعددة والمونتاج.

4- تكنولوجيا المباني الذكية.

5- هندسة التبريد والتكييف.

6- التمريض.

- الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في كلية الدراسات المتوسطة.

- المهام المطلوبة:

1- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص

2- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.

3- ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلبة ورعاية شؤونهم.

4- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية.

5- التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلبة.

6- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.

7- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.

8- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.

9- القيام بأية مهام موكلة له من قبل رئيس القسم.

10- الالتزام بمواعيد المحاضرات الاكاديمية المحددة.

المؤهلات العلمية المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات المذكورة.

2- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.

4- مهارة في استخدام التعليم الالكتروني.

5- القدرة على العمل تحت الضغط.

6- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.

الأوراق المطلوبة:

1- السيرة الذاتية

2- نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد

3- نسخة عن كافة الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

4- شهادة خبرة في مجال التدريس.

ثالثاً: تعلن جامعة الاسراء في غزة عن حاجتها إلى وظيفة عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات حسب التخصصات المدرجة أدناه:

1- هندسة الحاسوب.

2- علوم الحاسوب .

3- تكنولوجيا المعلومات

- الهدف من الوظيفة: المشاركة في العملية التعليمية والبحثية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

- المهام المطلوبة:

1- إعطاء المحاضرات والدروس العلمية والعملية وحلقات النقاش لمقررات التخصص

2- ان يكون لديه خبرة لتدريس أحد المساقات التالية:

- الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.

- تطوير تطبيقات الهواتف النقالة باستخدام لغة جافا.

- تطوير تطبيقات الهواتف النقالة متقدم باستخدام "" Flutter.

- تصميم مواقع إلكترونية متقدم (JavaScript, Bootstrap).

- الوسائط المتعددة لتطبيقات الهواتف النقالة.

- تصميم تجربة المستخدم.

- التحقق من جودة البرمجيات

3- القيام بأعمال الامتحانات العملية والنظرية والشفوية حسب النظام الأكاديمي في الجامعة.

4- ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلبة ورعاية شؤونهم.

5- المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية.

6- التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلبة.

7- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية بما فيها لجان الكلية والقسم.

8- الالتزام بالإرشاد الأكاديمي الخاص بالكلية والقسم.

9- الالتزام بتطبيق اجراء الجودة الخاص بالقسم.

10- القيام بأية مهام موكلة له من قبل رئيس القسم.

11- الالتزام بمواعيد المحاضرات الاكاديمية المحددة.

المؤهلات العلمية المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات المذكورة.

2- خبرة لا تقل سنتين في مجال التدريس.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.

5- مهارة في استخدام التعليم الالكتروني.

6- القدرة على العمل تحت الضغط.

7- القدرة على استخدام برامج الحاسوب.

الأوراق المطلوبة:

- السيرة الذاتية

- نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الميلاد

- نسخة عن كافة الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- شهادة خبرة في مجال التدريس.

طريقة التسجيل

- تقدم طلبات التوظيف وكافة الأوراق المطلوبة من خلال بوابة التوظيف من الرابط (http://jobs.israa.edu.ps/Login.aspx)

- ينتهى التسجيل مع نهاية دوام يوم الأحد الموافق 24/7/2022