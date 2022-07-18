فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طريقة تصوير ولا في الخيال في ملاعب كرة القدم الألمانية

مطلوب سائق شاحنة تجاري للعمل في شركة بمدينة غزة

وظيفة شاغرة في شركة أوريدو بقطاع غزة

لا تترد إطلاقا في أكل الباذنجان.. هذا ما يفعل بصحتك

روند وانتصار تنجحان في إنتاج البطيخ على أرض الخليل الجبلية

"اللجنة الشعبية" تعلن إقامة مهرجان التحدي والصمود الـ12 في العراقيب

احتضان الجزائر للرئيس هنية أغضب (إسرائيل)

الرباط في "الأقصى".. سلاح المقدسيين لإفشال مخططات الاحتلال

مفاوضات لتغطية التطبيع

أنا الآن يتيم

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

بالفيديو طريقة تصوير ولا في الخيال في ملاعب كرة القدم الألمانية

18 يوليو 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
...
طريقة تصوير ملاعب كرة القدم الألمانية عبر تثبيت كاميرات على قمصان اللاعبين

بثت مواقع ومؤسسات رياضية، ألمانية، ما يعرف بالثورة الجديدة في عالم تصوير الملاعب ومباريات كرة القدم.

ووفق ما تم نشره، فإن نادي كولن الألماني، خاض تجربة جديدة، أول أمس السبت، باستخدام كاميرات خاصة ثبتت على أجساد اللاعبين، وسمحت بتسجيل لقطات من المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي ونقل مشاهد فريدة من نوعها للمشجعين.

وفي التجربة الجديدة، ثُبتت كاميرات وتوصيل ميكروفونات على أجساد لاعبي فريق كولن، قيل أنها لمنح مشاهدي المباراة في منازلهم تجربة جديدة، كما تم عرض الإحصاءات الخاصة بالمباراة مباشرة فور صدورها.

وبهذه الطريقة أو التقنية الجديدة، سيتمكن المشاهد من متابعة المباريات "من داخل الملعب"، ورؤية احتكاك اللاعبين وتفاعلهم مع المباراة بشكل غير مسبوق، بالصوت والصورة.

هذه التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة "مايند فلاي"، وتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة من منظور اللاعب، تماما مثل ألعاب القتال "كول أوف دوتي".

في السياق، نشر حساب نادي كولون بعض اللقطات في المباراة، من كاميرا اللاعب تيم ليمبيرلي، الذي تم تركيب كاميرا "مايند فلاي" في قميصه إليكم بعضها.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
#طريقة تصوير ملاعب كرة القدم #تثبيت كاميرات على أجساد اللاعبين #تسجيل لقطات من كاميرات مثبتة على قمصان اللاعبين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة