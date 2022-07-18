طريقة تصوير ولا في الخيال في ملاعب كرة القدم الألمانية

بثت مواقع ومؤسسات رياضية، ألمانية، ما يعرف بالثورة الجديدة في عالم تصوير الملاعب ومباريات كرة القدم.

ووفق ما تم نشره، فإن نادي كولن الألماني، خاض تجربة جديدة، أول أمس السبت، باستخدام كاميرات خاصة ثبتت على أجساد اللاعبين، وسمحت بتسجيل لقطات من المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي ونقل مشاهد فريدة من نوعها للمشجعين.

وفي التجربة الجديدة، ثُبتت كاميرات وتوصيل ميكروفونات على أجساد لاعبي فريق كولن، قيل أنها لمنح مشاهدي المباراة في منازلهم تجربة جديدة، كما تم عرض الإحصاءات الخاصة بالمباراة مباشرة فور صدورها.

وبهذه الطريقة أو التقنية الجديدة، سيتمكن المشاهد من متابعة المباريات "من داخل الملعب"، ورؤية احتكاك اللاعبين وتفاعلهم مع المباراة بشكل غير مسبوق، بالصوت والصورة.

هذه التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة "مايند فلاي"، وتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة من منظور اللاعب، تماما مثل ألعاب القتال "كول أوف دوتي".

في السياق، نشر حساب نادي كولون بعض اللقطات في المباراة، من كاميرا اللاعب تيم ليمبيرلي، الذي تم تركيب كاميرا "مايند فلاي" في قميصه إليكم بعضها.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات