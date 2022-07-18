وظيفة شاغرة في شركة أوريدو بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أوريدو فلسطين ooredoo تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى (موظف مبيعات صالة العرض Showroom Sales Executive ) للعمل بفرع معرض الشركة بخان يونس جنوب قطاع غزة وفقاً لما يلي:
ملخص الدور والواجبات والمسؤوليات:
- تقديم الحلول والإجابات المناسبة لأسئلة العملاء و / أو مشاكلهم.
- اغتنام جميع الفرص للترويج لمنتجاتنا وخدماتنا (المبيعات الأولية والبيع الإضافي).
- المشاركة في تحليل تقارير النشاط اليومية والاسبوعية والشهرية.
- الانضمام إلى اجتماعات موظفي مركز الخدمة الدورية والمساعدة في تحديد الفرص ووضع استراتيجيات جديدة لتحسين أداء الفريق ومستوى الخدمة بشكل عام.
- تنبيه اتجاه رعاية العملاء في حالة حدوث مشاكل أو انخفاض مستوى الخدمة. ( التوصية بالحلول المناسبة وتنفيذها.)
- ضمان حوار مستمر مع الإدارات الأخرى وخاصة مركز الاتصال وإدارة التسويق من أجل البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات والخدمات الجديدة والاستراتيجيات والسياسات وغيرها من المعلومات.
- امتلاك معرفة قوية بالأدوات والمعدات المقدمة ، ولضمان تنفيذ الإدخالات والمعاملات الصحيحة بواسطة CCRs.
- ضمان التسوية المناسبة والإبلاغ عن الإيرادات اليومية وإدارة النقد.
- صيانة المعدات والمخزون.
- التمسك بمظهر البيئة النظيفة ، علاوة على ذلك ، بمساعدة قسم التسويق ، تنفيذ طرق مبتكرة لجذب انتباه العملاء إلى مركز الخدمة ومنتجات وخدمات Ooredoo وجذب انتباههم.
- احترام سياسات الشركة والسرية خلال الأنشطة اليومية وعبر الوطنية.
- إبلاغ مشرف مركز الخدمة بالأنشطة اليومية وغيرها من الأمور.
- القيام بأي مهمة (تتعلق بالوظيفة / العمل) يكلف بها المشرف.
الخبرة والمؤهلات:
- سنتان من الخبرة في مركز خدمة أو بيئة تواصلية.
- درجة البكالوريوس في تخصص ذو صلة .
المهارات:
- مهارات التعامل مع العملاء في الخطوط الأمامية.
- إدارة النقود.
- ادارة المخزون.
- مهارات إدارة الوقت.
- فريق مفعم بالحيوية.
- متواصل متحمس وديناميكي وجيد للغاية.
- شعور قوي بالمبادرة.
- مهارات تحليلية جيدة.
- المعرفة الحاسوبية (مايكروسوفت).
- اجادة العربية والإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا).
طريقة التسجيل:
- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 24/7/2022