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وظيفة شاغرة في شركة أوريدو بقطاع غزة

18 يوليو 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن شركة أوريدو فلسطين ooredoo  تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى (موظف مبيعات صالة العرض  Showroom Sales Executive ) للعمل بفرع معرض الشركة  بخان يونس جنوب قطاع غزة وفقاً لما يلي:

ملخص الدور والواجبات والمسؤوليات:

- تقديم الحلول والإجابات المناسبة لأسئلة العملاء و / أو مشاكلهم.

- اغتنام جميع الفرص للترويج لمنتجاتنا وخدماتنا (المبيعات الأولية والبيع الإضافي).

- المشاركة في تحليل تقارير النشاط اليومية والاسبوعية والشهرية.

- الانضمام إلى اجتماعات موظفي مركز الخدمة الدورية والمساعدة في تحديد الفرص ووضع استراتيجيات جديدة لتحسين أداء الفريق ومستوى الخدمة بشكل عام.

- تنبيه اتجاه رعاية العملاء في حالة حدوث مشاكل أو انخفاض مستوى الخدمة. ( التوصية بالحلول المناسبة وتنفيذها.)

- ضمان حوار مستمر مع الإدارات الأخرى وخاصة مركز الاتصال وإدارة التسويق من أجل البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات والخدمات الجديدة والاستراتيجيات والسياسات وغيرها من المعلومات.

- امتلاك معرفة قوية بالأدوات والمعدات المقدمة ، ولضمان تنفيذ الإدخالات والمعاملات الصحيحة بواسطة CCRs.

- ضمان التسوية المناسبة والإبلاغ عن الإيرادات اليومية وإدارة النقد.

- صيانة المعدات والمخزون.

- التمسك بمظهر البيئة النظيفة ، علاوة على ذلك ، بمساعدة قسم التسويق ، تنفيذ طرق مبتكرة لجذب انتباه العملاء إلى مركز الخدمة ومنتجات وخدمات Ooredoo وجذب انتباههم.

- احترام سياسات الشركة والسرية خلال الأنشطة اليومية وعبر الوطنية.

- إبلاغ مشرف مركز الخدمة بالأنشطة اليومية وغيرها من الأمور.

- القيام بأي مهمة (تتعلق بالوظيفة / العمل) يكلف بها المشرف.

الخبرة والمؤهلات:

- سنتان من الخبرة في مركز خدمة أو بيئة تواصلية.

- درجة البكالوريوس في تخصص ذو صلة .

المهارات:

- مهارات التعامل مع العملاء في الخطوط الأمامية.

- إدارة النقود.

- ادارة المخزون.

- مهارات إدارة الوقت.

- فريق مفعم بالحيوية.

- متواصل متحمس وديناميكي وجيد للغاية.

- شعور قوي بالمبادرة.

- مهارات تحليلية جيدة.

- المعرفة الحاسوبية (مايكروسوفت).

- اجادة العربية والإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا).

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط  ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 24/7/2022

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