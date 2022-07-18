"اللجنة الشعبية" تعلن إقامة مهرجان التحدي والصمود الـ12 في العراقيب

النقب المحتل-غزة/ جمال غيث:

أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل، عن إقامة مهرجان التحدي والصمود الـ12، في الثالث والعشرين من شهر يوليو/ تموز الجاري.

وقال عضو اللجنة عزيز الطوري: إنّ "القرية تستعد في هذه الأيام لإقامة مهرجانها الثاني عشر في محاولة منها لتأكيد صمودهم وتجذرهم في أرضهم المهددة بالسلب".

وأضاف الطوري لصحيفة "فلسطين": إنّ المهرجان سيقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت، بحضور ومشاركة قيادات في الداخل الفلسطيني المحتل.

وبيّن أنّ أهالي العراقيب يعكفون كل عام على إقامة المهرجان باستمرار وبالتزامن مع الذكرى الأولى لهدم القرية في 27 يوليو عام 2010م، لافتًا إلى أنّ الهدم الأخير للقرية هو السادس منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد هدمها العام الماضي 14 مرة.

ويعيد الأهالي نصب الخيام من جديد، في محاولة للتصدي لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم، بحسب الطوري.

ويسكن في قرية العراقيب 22 عائلة فلسطينية، تمتلك آلاف الدونمات من الأراضي، لكنّ سلطات الاحتلال لا تعترف بملكيتهم لها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت، في 27 يونيو الماضي، مساكن أهالي قرية العراقيب، للمرة الـ203 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو عام 2010م.

المصدر / فلسطين أون لاين