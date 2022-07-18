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4 قتلى بإطلاق نار في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية

18 يوليو 2022 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
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قتلى في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية

قتل 4 أشخاص بينهم مسلح مساء الأحد في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية عندما أطلق رجل من بندقية النار في قاعة للطعام، قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاحا، حسبما أفادت الشرطة.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، إن الرجل دخل مركز تسوق "غرينوود بارك" يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ بإطلاق النار في قاعة الطعام.

وأضاف إيسون أن مدنيا مسلحا (22 عاما) وصفه بأنه "بطل حقيقي"، قتل المهاجم، وإن حصيلة الضحايا أربعة قتلى وجريحان، وهما في حالة مستقرة.

وتبحث السلطات في المركز التجاري عن أي ضحايا آخرين، لكنها تعتقد أن إطلاق النار تم احتواؤه في قاعة الطعام.

وذكر إيسون أن الشرطة صادرت حقيبة ظهر مشبوهة كانت في دورة مياه بالقرب من قاعة الطعام.

المصدر / وكالات
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