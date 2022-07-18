الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز أمن الدولة والمدعية العامة

أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس جهاز أمن الدولة والمدعية العامة، وذلك على خلفية تسجيل مئات الدعاوى الجنائية بشأن "أنشطة خيانة وتعاون" لموظفين في مكاتب الادعاء العام وهيئات التحقيق، دون مزيد من التفاصيل.

وقال زيلينسكي، في بيان صحفي الليلة الماضية: "اليوم اتخذت قرارا بعزل المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) من منصبها وإقالة رئيس جهاز أمن الدولة (إيفان باكانوف)".

وأضاف: أنه "سيتم تقييم الإجراءات المحددة وأي تقاعس من جانب أي مسؤول في قطاع الأمن ووكالات إنفاذ القانون".

وتابع الرئيس أنه "حتى اليوم، تم تسجيل 651 دعوى جنائية بشأن أنشطة التعاون والخيانة لموظفين في مكاتب الادعاء العام وهيئات التحقيق السابق للمحاكمة ووكالات إنفاذ القانون".

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فإن الرئيس زيلينسكي، عيّن في مرسوم رئاسي أوليكسي سيمونينكو لمنصب المدعي العام بالإنابة.

وأطلق الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها

المصدر / الأناضول