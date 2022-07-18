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تمساحان نهشاها بين فكيهما.. نهاية مأساوية لمسنة أميركية

18 يوليو 2022 . الساعة 05:39 بتوقيت القدس
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تمساح

سقطت امرأة مسنة في بركة مائية بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأميركية، لتلقى حتفها فوراً بين أسنان التماسيح بطريقة مأساوية.

ووفق المعلومات، فإن الضحية التي لم يكشف عن هويتها بعد، سقطت في بركة مليئة بالتماسيح قرب منزلها في "بوكا رويال غولف آند كونتري كلوب" في إنغليوود، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف المصدر نقلا عن مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا، أن الحادثة وقعت ليلة الجمعة في حدود الساعة الثامنة مساء.

فيما أفاد المحققون أن تمساحين اثنين شوهدا يسبحان تجاه المسنة التي كانت تحاول إنقاذ نفسها، إلى أن أمسكا بها وقضيا عليها.

أحدث الهجمات

يشار إلى أن السلطات أعلنت وفاة السيدة المسنة في الحادث، فيما قام متخصصون في لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بإخراج التماسيح من تلك البركة.

وتعد وفاة المرأة أحدث حلقة من سلسلة هجمات التماسيح الأخيرة في جنوب الولايات المتحدة، حيث شهد الشهران الماضيان عددا من الحوادث المشابهة في فلوريدا وولايات أخرى.

المصدر / وكالات
#قتل #تمساح

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