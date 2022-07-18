فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة أمن السلطة تُصيب الشاب محمد العطشان بجروح خطيرة

مفاجأة.. صدمة في تسعير هواتف آيفون 14

خبر سار لمرضى السكري.. مشروب يحد من السكر بالدم بدقائق

قد تؤدي للوفاة.. "حقنة هتلر" تثير ضجة في مصر

مقاومون يستهدفون الاحتلال بالرصاص في حي الطيرة برام الله

حقوقيون يُجرّمون الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء بالضفة الغربية

خلال ساعات.. عمليتا إطلاق نارٍ ضد قوات الاحتلال بالضفة

نقابة موظفي جامعة بيت لحم تطالب بالتدخل العاجل لـ"إنقاذ الجامعة"

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس بينهم خديجة خويص

الخليل: الاحتلال يهدد بتصفية الأسير المحرر محمود الفسفوس

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

أجهزة أمن السلطة تُصيب الشاب محمد العطشان بجروح خطيرة

18 يوليو 2022 . الساعة 03:08 بتوقيت القدس
...
أجهزة أمن السلطة تُصيب الشاب محمد العطشان بجروح خطيرة

 

أفادت مصادر محلية مساء أمس الأحد عن إصابة الشاب الجريح محمد مصطفى العطشان برصاص أجهزة أمن السلطة في قرية بدرس غرب رام الله.

وأوضحت المصادر أن الشاب العطشان أصيب قبل شهرين برصاص الاحتلال في قدمه، وقد أجريت له عدة عمليات، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع الجاري.

وحول ما جرى معه اليوم، أوضحت المصادر أنه كان يستقل سيارة برفقة عدد من أصدقائه، قبل أن يوقفهم حاجز لأجهزة أمن السلطة، وعندما طُلب منه الترجل، أشار لعناصر الشرطة بأنه لا يستطيع الترجل بسبب وجود البلاتين في رجله نتيجة إصابته برصاص الاحتلال، فقاموا برش الغاز في وجهه، وملاحقة المركبة التي كان فيها وإطلاق النار عليه، وإصابته.

 وبيّنت المصادر أنه جرى نقله لمستشفى تل هشومير في الداخل المحتل لخطورة وضعه الصحي، وقد أدخل قسم العناية المكثفة حيث يعاني من إصابة خطيرة.

وفي السياق طالب مجلس قروي بدرس بالتحقيق فيما جرى، وقال إنه وكافة مؤسسات القرية يتابعون مع الجهات المسؤولة وعلى أعلى المستويات قضية الشاب العطشان بهدف إجراء تحقيق جدي ومحاسبة من قام بذلك، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #اعتداءات امن السلطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة