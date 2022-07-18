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قد تؤدي للوفاة.. "حقنة هتلر" تثير ضجة في مصر

18 يوليو 2022 . الساعة 00:41 بتوقيت القدس
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تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية والقرى الريفية دون الالتفات إلى مخاطرها

بعدما أثارت ضجة وجدلاً جراء انتشارها بشكل كبير في مصر وتوارد أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسببها في وفاة مواطن، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، محتويات ما يطلق عليها "حقنة هتلر"، محذراً من خطورتها الشديدة.

وأوضح عبد الغفار أن هذه الحقنة عبارة عن تركيبة من المضادات الحيوية مع كورتيزون وفيتامينات يتم استخدامها دون وصفات طبية كعلاج سريع لنزلات البرد، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة.

كما أضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المحلية، أن هناك ممارسات صحية خاطئة يلجأ إليها الناس مع أخذ علاجات غير مسموحة إلا بوصفة طبية.

فيما بيّن أن أي دواء وخصوصاً المضادات الحيوية يجب ضبط جرعاتها بناء على حالة الشخص المصاب.

يشار إلى أن "حقنة هتلر" تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية والقرى الريفية في مصر حيث يشعر المريض بتحسن كبير وملحوظ فور استخدامها، دون الالتفات إلى مخاطرها التي قد تودي بحياته.

المصدر / وكالات
#صحة #مصر #أبرة هتلر

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