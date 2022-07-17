خلال ساعات.. عمليتا إطلاق نار ضد قوات الاحتلال بالضفة

تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، ووقعت عمليتي إطلاق نار صوب جنود الاحتلال في حي الطيرة برام الله ومدينة طوباس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحامها حي الطيرة بمدينة رام الله، فيما أغلق جيش الاحتلال الطريق أمام المركبات القادمة نحو الحي، من جهة عين قينيا شمال غرب المدينة.

وفي طوباس، اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، ومحاصرتها أحد المنازل وشنها حملة اعتقالات.

واستهدف الشبان الثائر قوات الاحتلال المقتحمة طوباس بالزجاجات الحارقة، وقاموا بإعطاب آلية عسكرية وأحرقوا جيباً عسكريا، فيما اندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة.

وتمثلت أبرز أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في إلقاء زجاجتين حارقتين، وتحطيم مركبة عسكرية تابعة للاحتلال، وإحراق أخرى.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في 4 نقاط، وألقى خلالها شبان فلسطينيون الحجارة صوب جنود الاحتلال، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة "بسجوت"، وقام الشبان بإلقاء الحجارة تجاه آليات الاحتلال.

وقرب مستوطنة "آرئيل" بمدينة سلفيت، ألقى شبان زجاجات حارقة باتجاه مركبات المستوطنين، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في مسافر يطا بالخليل تخللها إلقاء حجارة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، ما بين عمليات إطلاق نار ومواجهات وإلقاء الحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين 649 عملًا مقاومًا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة.

وأكد المركز أن الضفة لا تزال تشهد حالة من تصاعد أعمال المقاومة، وسط معطيات ومتغيرات تُنذر بمزيد من "العنفوان الثوري" ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين