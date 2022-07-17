نقابة موظفي جامعة بيت لحم تطالب بالتدخل العاجل لـ"إنقاذ الجامعة"

طالبت نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم، بإنقاذ الجامعة من التدخل العاجل لإلزام الادارة باحترام المبادرات المقدمة والتعاطي الايجابي معها.

وقالت النقابة في بيان صحفي، أصدرته مساء اليوم الأحد، إن "ادعاء الإدارة باحترامها القانون لا يصمد أمام عدم موافقتها على المبادرات التي تشترط مرجعية قانونية للإلزام، وخاصة مرجعية وزارة العمل".

ورأت النقابة أن الازمة في جامعة بيت لحم تدخل منعطفا خطيرا يهدد مستقبل الجامعة كمؤسسة أكاديمية، فبعد رفض إدارة الجامعة لمبادرة اتحاد نقابات الجامعات، والتي تتضمن مرجعية قانونية ملزمة، جاء رفضهم الضمني لمبادرة لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، والتي تتضمن أيضا مرجعية قانونية ملزمة هي وزارة العمل.

وقالت النقابة، إن " إدارة مثل هذه لم تعد مؤتمنة على مستقبل الجامعة والطلبة والعاملين، وينبغي التحرك السريع لوضع حد لاستهتارها وفشلها المتراكم".

المصدر / فلسطين أون لاين