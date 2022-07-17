الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس بينهم خديجة خويص

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات ظهر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مدينة القدس وضواحيها، طالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررين، في وقت اعتقلت المرابطة خديجة خويصة مساء اليوم قرب باب حطة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم، المرابطة خديجة خويص خلال تواجدها قرب باب حطة بالمسجد الأقصى المبارك..

وعصراً، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي جابر من حي بطن الهوى، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت سلوان واعتقلت المواطن سامي أبو الحلاوة واقتادته للتحقيق، وهو من رأس العامود في البلدة، كما حررت غرامات مالية على عدد من المركبات.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة من المدينة المقدسة واعتقلت المقدسي هيثم الجعبة، من مكان عمله، واقتادته للتحقيق، وهو من البلدة القديمة وأسير محرر أمضى في السجون نحو 5 سنوات.

واعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي رامي بركة، بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة القديمة، إلى جانب اعتقال الأسير المحرر أويس إبراهيم حمادة (42 عاماً) من بلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير حمادة في الثالث عشر من آب/ أغسطس 2012، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 10 أعوام، متنقلاً بين سجون الاحتلال، وأفرج عنه من سجن نفحة، وهو متزوج وأب لطفلين، وشقيق الأسير المقدسي المحرر والمبعد إلى غزة محمد حمادة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات خاصة تابعة للاحتلال شاباً بالقرب من حاجز الجيب شمال غرب القدس، ولم تعرف هويته حتى اللحظة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في بلدة عناتا بمدينة القدس المحتلة، وصادت تسجيلات كاميرات المراقبة من عدة محال تجارية، واقتحمت طواقم بلدية وشرطة الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين