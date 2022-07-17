فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخليل: الاحتلال يهدد بتصفية الأسير المحرر محمود الفسفوس

المقاومة تتصاعد بالضفة وتتصدى لاقتحامات الاحتلال المتكررة

الجزائر.. "حالة تأهب قصوى" للوقاية من حرائق الغابات

قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة برام الله وتقمع الموطنين جنوب الخليل

بعد فشل الحوار.. نقابة المحامين تُصعّد احتجاجاتها وتُعلّق العمل أمام المحاكم بالضفة

أردوغان يزور طهران الإثنين تلبية لدعوة رئيسي

نقابة الإسعاف والطوارئ تستأنف احتجاجاتها ضد قرارات الهلال الأحمر

طهران: بمقدورنا صنع قنبلة نووية وتدربنا على ضرب العمق الإسرائيلي

اللجنة المصرية لنصرة فلسطين ترفض العلاقة مع الاحتلال وتدعو لجبهة عربية مقاومة

أجهزة السلطة تواصل اعتقال الطلبة والأسرى المحررين على خلفية سياسية

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الخليل: الاحتلال يهدد بتصفية الأسير المحرر محمود الفسفوس

17 يوليو 2022 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
...
الاحتلال هدد والدة الأسير المحرر الفسفوس بتصفيته قريباً

هددت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة الأسير المحرر محمود الفسفوس، من دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية، بتصفيته، في حال عدم تسليم نفسه.

وقال ضابط المخابرات، أثناء اتصاله بوالدة الأسير المحرر الفسفوس، بأنها: "ستفتح بيتها عزاء لمحمود قريباً، في حال عدم تسليم نفسه في أقرب وقت ممكن، وهو مطلوب حياً أو ميتا"، وفق زعمه.

وأضاف الضابط في تسجيل للمكالمة، حصلت عليه "قدس برس"، بأن "قضية محمود أصبحت شخصية بالنسبة له، وهو مطارد عسكري".

وهدد الضابط بـ"استهداف باقي أشقاء المحرر الفسفوس، من بينهم شقيقه الأسير المحرر كايد، والذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقاله الإداري".

يذكر أن قوات الاحتلال الخاصة، داهمت مدينة دورا، بداية الشهر الجاري، وحاولت اعتقال محمود الفسفوس، وأطلقت النار عليه مرتين في محاولة لقتله، أصيب في إحداها.

المصدر / وكالات
#الخليل #الاحتلال #محمود الفسفوس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة