فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أردوغان يزور طهران الإثنين تلبية لدعوة رئيسي

نقابة الإسعاف والطوارئ تستأنف احتجاجاتها ضد قرارات الهلال الأحمر

طهران: بمقدورنا صنع قنبلة نووية وتدربنا على ضرب العمق الإسرائيلي

اللجنة المصرية لنصرة فلسطين ترفض العلاقة مع الاحتلال وتدعو لجبهة عربية مقاومة

أجهزة السلطة تواصل اعتقال الطلبة والأسرى المحررين على خلفية سياسية

دعوات لمواصلة الرباط والاحتشاد في الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال

تسجيل حالة وفاة و6954 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة خلال أسبوع

طه يُثمّن موقف المؤسسات الكويتية الداعم للقضية الفلسطينية

600 إصابة بـ"كورونا" في غزة بعد دخول الموجة الخامسة

النقب المحتل: حورة تحتضن المهرجان الختامي للجان إفشاء السلام

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

نقابة الإسعاف والطوارئ تستأنف احتجاجاتها ضد قرارات الهلال الأحمر

17 يوليو 2022 . الساعة 19:03 بتوقيت القدس
...
"الإسعاف والطوارئ" تشرع في احتجاجات ضد قرارات الهلال الأحمر (صورة أرشيفية)

أعلنت نقابة الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، عن استئناف فعاليتها الاحتجاجية، عقب لجوء إدارة جمعية الهلال الأحمر لاتخاذ "قرارات تعسفية" بحق الموظفين.

وقررت النقابة -وفق بيان صحفي- تنظيم اعتصام مفتوح للعاملين في الهلال الأحمر وعائلاتهم في مقر الجمعية، بمدينة البيرة، الثلاثاء القادم، إلى جانب التزام ضباط الإسعاف بالإضراب عن الطعام.

وحملت النقابة، جمعية الهلال الأحمر المسؤولية عما آلت إليه الأمور بسبب عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة.

وأشارت إلى أن مجلسها سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة أخر المستجدات والتطورات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الهلال الأحمر #البيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة