نقابة الإسعاف والطوارئ تستأنف احتجاجاتها ضد قرارات الهلال الأحمر

أعلنت نقابة الإسعاف والطوارئ، اليوم الأحد، عن استئناف فعاليتها الاحتجاجية، عقب لجوء إدارة جمعية الهلال الأحمر لاتخاذ "قرارات تعسفية" بحق الموظفين.

وقررت النقابة -وفق بيان صحفي- تنظيم اعتصام مفتوح للعاملين في الهلال الأحمر وعائلاتهم في مقر الجمعية، بمدينة البيرة، الثلاثاء القادم، إلى جانب التزام ضباط الإسعاف بالإضراب عن الطعام.

وحملت النقابة، جمعية الهلال الأحمر المسؤولية عما آلت إليه الأمور بسبب عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة.

وأشارت إلى أن مجلسها سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة أخر المستجدات والتطورات.

المصدر / فلسطين أون لاين