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تسجيل حالة وفاة و6954 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة خلال أسبوع

17 يوليو 2022 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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حالة وفاة وآلاف الإصابات بكورونا في الضفة والقطاع الأسبوع الماضي (صورة أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و6954 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4648 حالة تعاف خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في الفترة ما بين 10-17 الشهر الجاري، أن وفاة سجلت في الضفة الغربية، و3140 إصابة سجلت في الضفة، و1864 في قطاع غزة، وسجل في مدينة القدس المحتلة إصابة 1950.

وأشارت إلى تسجيل 2860 حالة تعاف في الضفة، و88 في قطاع غزة، و1700 حالة في القدس.

وبينت الوزارة أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 40 بينها 8 في العناية المكثفة، و3 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال الفترة المذكورة 10786 فحصا باستثناء مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #القدس #الضفة #كورونا

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