ثابت: الشركة لا يمكنها توقع الارتفاع على الكهرباء لارتباطه بعدة جهات

قال مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت، إن الجانب "الاسرائيلي" أعلن أنه سيكون هناك ارتفاع بنسبة 15% على سعر الكهرباء بسبب الارتفاع العالمي على أسعار الفحم والغاز والنفط.

وأوضح ثابت في تصريح صحفي، أن أي ارتفاع على الكهرباء في الجانب "الاسرائيلي" سيزيد من فاتورة الشراء على قطاع غزة.

وأشار إلى وجود تقييم للوضع الموجود في غزة وأي ارتفاع على فاتورة الكهرباء سينعكس بشكل مباشر على القطاع.

وأكد أن الشركة لا يمكنها توقع الارتفاع على الكهرباء لارتباطه بعدة جهات وفي النهاية يبقى القرار قرار حكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين