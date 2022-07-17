وظائف شاغرة في شركة بيونير بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة بيونير للصناعة والتجارة العامة بمدينة غزة تعل فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة كما يلي :
أولاً : مطلوب موظف مندوب مبيعات وفقاً للشروط التالية/
1- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية.
2- ان يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
ثانياً : مطلوب سائق شحن وفقاً للشروط التالية/
1- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية.
2- ان يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة غرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي: