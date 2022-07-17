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وظائف شاغرة في شركة بيونير بمدينة غزة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

وظائف شاغرة في شركة بيونير بمدينة غزة

17 يوليو 2022 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن  شركة بيونير للصناعة والتجارة العامة بمدينة غزة تعل فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة كما يلي :

أولاً : مطلوب موظف مندوب مبيعات وفقاً للشروط التالية/

1- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية.

2- ان يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

ثانياً :   مطلوب سائق شحن وفقاً للشروط التالية/

1- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية.

2- ان يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

طريقة التسجيل

-  على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة غرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:

[email protected]

 

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