وظائف شاغرة في شركة بيونير بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة بيونير للصناعة والتجارة العامة بمدينة غزة تعل فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة كما يلي :

أولاً : مطلوب موظف مندوب مبيعات وفقاً للشروط التالية/

1- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية.

2- ان يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

ثانياً : مطلوب سائق شحن وفقاً للشروط التالية/

1- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية.

2- ان يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

4- حاصل على رخصة قيادة تجاري سارية المفعول.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة غرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:

[email protected]