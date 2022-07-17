600 إصابة بـ"كورونا" في غزة بعد دخول الموجة الخامسة

خاص | فلسطين أون لاين:

سجلت وزارة الصحة بغزة، 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد دخول القطاع الموجة الخامسة.

وقال رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي بالوزارة هيثم عمران، في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، إن المنحنى الوبائي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في محافظات القطاع.

ونوّه عمران إلى أن 17 حالة من مصابي كورونا أُدخلت إلى المشافي، بينها حالة "حرجة".

وذكر أن الموجة الخامسة بدأت الإصابات بأعداد قليلة ثم سرعان ما زادت هذه الأرقام تباعا، متوقعًا بلوغ الموجة الخامسة ذروتها خلال الأسبوعين القادمين.

ووفق عمران عززت وزارة الصحة من جهوزيتها لمواجهة هذه الموجة من خلال نشر مراكز الفحص والتطعيم في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز غرف العناية المركزية.

ودعا عمران، المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة للفيروس لغير المطعمين، واستكمال باقي الجرعات المعززة للذين تلقوا اللقاحات، إلى جانب ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد.