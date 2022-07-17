فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

600 إصابة بـ"كورونا" في غزة بعد دخول الموجة الخامسة

عرش فيسبوك يهتز بعد النزوح الجماعي تجاه تيك توك

"حي الخلايلة".. سجن صغير يُحرم أهله من العلاقات الاجتماعية

"صفقة القرن" و"إعلان بايدن-لبيد".. وثيقتان تدعمان إرهاب الاحتلال في فلسطين

رسميًا.. ريال مدريد يحدد مصير الياباني المتألق "كوبو"

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط دعوات لتكثيف الرباط فيه

النقل تستبدل رخص القيادة الورقية بممغنطة تم استيرادها من مصر

وظيفة شاغرة في مستشفيات الخدمة العامة بمدينة غزة

"حماس" ترحب بتقرير اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بجرائم الاحتلال

نقابة المحامين تعلّق العمل أمام محاكم السلطة بالضفة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

600 إصابة بـ"كورونا" في غزة بعد دخول الموجة الخامسة

17 يوليو 2022 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
...
خاص | فلسطين أون لاين:

سجلت وزارة الصحة بغزة، 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد دخول القطاع الموجة الخامسة.

وقال رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي بالوزارة هيثم عمران، في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، إن المنحنى الوبائي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في محافظات القطاع.

ونوّه عمران إلى أن 17 حالة من مصابي كورونا أُدخلت إلى المشافي، بينها حالة "حرجة".

وذكر أن الموجة الخامسة بدأت الإصابات بأعداد قليلة ثم سرعان ما زادت هذه الأرقام تباعا، متوقعًا بلوغ الموجة الخامسة ذروتها خلال الأسبوعين القادمين.

ووفق عمران عززت وزارة الصحة من جهوزيتها لمواجهة هذه الموجة من خلال نشر مراكز الفحص والتطعيم في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز غرف العناية المركزية.

ودعا عمران، المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة للفيروس لغير المطعمين، واستكمال باقي الجرعات المعززة للذين تلقوا اللقاحات، إلى جانب ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد.

#كورونا في غزة #إصابات كورونا في غزة #الموجة الخامسة من كورونا في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة