مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط دعوات لتكثيف الرباط فيه

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 224 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة في المنطقة الشرقية للأقصى.

وذكرت أن قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب "الأقصى" احتجزت البطاقات الشخصية لبعض المصلين الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية.

وكانت "جماعات الهيكل" دعت أنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى اليوم، تزامنًا مع ما يسمى "صيام السابع عشر من تموز".

وفي سياق متصل، تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتكررة، وإفشال مخططات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

المصدر / فلسطين أون لاين