فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسميًا.. ريال مدريد يحدد مصير الياباني المتألق "كوبو"

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط دعوات لتكثيف الرباط فيه

"النقل" بغزة توفر البطاقات الممغنطة لرخص القيادة والمركبات

وظيفة شاغرة في مستشفيات الخدمة العامة بمدينة غزة

"حماس" ترحب بتقرير اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بجرائم الاحتلال

نقابة المحامين تعلّق العمل أمام محاكم السلطة بالضفة

وصول حجاج قطاع غزة إلى المدينة المنورة

مصرع 7 من عائلة واحدة في حادث مروري مروّع بلبنان

العمصي: الاحتلال يمارس العقاب الجماعي بحق عمال الداخل

في متاهة الكهف

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط دعوات لتكثيف الرباط فيه

17 يوليو 2022 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 224 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة في المنطقة الشرقية للأقصى.

وذكرت أن قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب "الأقصى" احتجزت البطاقات الشخصية لبعض المصلين الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية.

وكانت "جماعات الهيكل" دعت أنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى اليوم، تزامنًا مع ما يسمى "صيام السابع عشر من تموز".

وفي سياق متصل، تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتكررة، وإفشال مخططات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #الرباط في الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة