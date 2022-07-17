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النقل تستبدل رخص القيادة الورقية بممغنطة تم استيرادها من مصر

17 يوليو 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، أنيس عرفات: "إن الوزارة تمكنت عن طريق شركة خاصة، من جلب البطاقات الممغنطة الخاصة برخص القيادة والمركبات من الجانب المصري".

وذكر في حديث صحفي، اليوم الأحد، إلى تمكن الوزارة من توفير عدد كبير من البطاقات الممغنطة، لتسليمها لنحو 30 ألف سائق يمتلكون رخصًا ورقية مؤقتة.

وأوضح أنه سيبدأ توزيع البطاقات من اليوم، بحيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف السائق تدعوه للتوجه لاستلام رخصته في وقت محدد، وذلك لتفادي الازدحام وتكدس المراجعين.

ودعا السائقين للالتزام بالمواعيد التي ترسلها لهم الوزارة لاستلام البطاقة، مشيراً إلى عدم وجود أي رسوم على استلام الرخصة الممغنطة، كون السائقين أتموا دفعها في السابق عند استلام الرخصة الورقية.

ولفت إلى قيام الوزارة في الفترة السابقة بإصدار رخص ورقية مؤقتة للمركبات والقيادة بسبب منع الاحتلال دخول البطاقات الممغنطة لغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#النقل والمواصلات #المركبات #بطاقات ممغنطة

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