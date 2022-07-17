وظيفة شاغرة في مستشفيات الخدمة العامة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مستشفيات الخدمة العامة- Public Aid Hospitals تعلن فيه عن توفر وظيفة "دكتور صيدلي/صيدلاني " عدد " 1 " وذلك ضمن الشروط التالية:

المؤهلات والخبرات العملية :

1- حاصل/ة على شهادة بكالوريوس صيدلاني او دكتور صيدلاني من جامعة معترف بها.

2- خبـرة عملية لا تقل عن سنتين

3- حاصل/ة على رخصة مزاولة المهنة

الصفات والمهارات الشخصية:

1- أن يتمتع المتقدم بالقدرة على العمل ضمن فريق ويتحمل ضغط العمل.

2- أن يكون متفرغ ولديه القدرة على تحمل أعباء العمل خارج ساعات الدوام الرسمي إن اقتضت الحاجة.

3- أن يكون من سكان مدينة غزة .

4- أن يتمتّع المتقدم بصحة جيدة ومظهر لائق وحسن السيرة والسلوك.

5- معرفة جيدة في استخدام تطبيقات الحاسوب المختلفة

6- إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة.

طريقة التسجيل

- للراغبين بالتقدم للوظيـفة الـمذكورة تقديم طلب عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/iHjc3f7bgGnyZw5k8

- علماً بأن آخـر مـوعـد لـتـقـديـم الـطـلـبـات هـو يوم الخميس الموافق 21/07/2022