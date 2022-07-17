مصرع 7 من عائلة واحدة في حادث مروري مروّع بلبنان

شهدت بلدة عرسال اللبنانية شمال شرقي العاصمة بيروت السبت، حادثاً مرورياً مروعاً، حيث قتل 8 أشخاص، 7 من عائلة واحدة، وأصيب 5 بجروح، بعدما اجتاحت شاحنة محملة بأكثر من 40 طناً من الحجارة عدداً من السيارات السبت.

ووفق مصادر إعلامية لبنانية، لقيت عائلة بكاملها مؤلفة من 7 أفراد مصرعهم، مقيمة في بلدة عرسال من آل الفليطي، بالإضافة إلى شاب من آل غدادة، في إثر تعرض سيارتهم من نوع نيسان «بيك أب» للاصطدام بشاحنة نقل حجارة صخرية في محلّة عقبة الجرد - وادي عطا في بلدة عرسال، وفق صحيفة «النهار» اللبنانية.

ووفق المصادر ذاتها، وفي تفاصيل الحادث، خلال صعود العائلة نحو المنطقة الجردية للبلدة، اصطدمت سيارتهم بشاحنة في طريق العودة إلى البلدة يقودها ديب غدادة برفقة ابنه محملة بصخور كبيرة من مقالع البلدة، حيث فقد السيطرة على الشاحنة التي بعد اصطدامها بـ«البيك أب»، وبداخله عائلة يوسف الفليطي، واستمرت بسحبها إلى أسفل البلدة لمسافة طويلة.

ثم اصطدم الاثنين بعدد من السيارات أسفرت عن احتراق الشاحنة وتحطم سيارة يوسف وإحداث أضرار جسيمة في جدران عدد من المنازل. وأدى الحادث إلى مقتل العائلة على الفور، فيما تم إخراجهم بصعوبة من قبل الأهالي وعناصر من الصليب الأحمر.

كما أصيب سائق الشاحنة بحروق خطرة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات بيروت للمعالجة، في حين قضى ابنه داخل المستشفى متأثراً بجراحه.

وأدى الحادث لموجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.

المصدر / وكالات