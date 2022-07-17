"إلعال" الإسرائيلية تقدم طلبا رسميًا للسعودية لعبور مجالها الجوي

تقدمت شركات طيران مدني تتبع الاحتلال الإسرائيلي، بطلبات إلى السعودية، للسماح لها بعبور مجالها الجوي، عبر تسيير رحلات من خلاله.



وبحسب تقرير نشرته القناة العبرية (13)، اليوم الأحد، فإن "شركة العال للطيرن طلبت الإذن بالسفر إلى بانكوك عبر السعودية، الأمر الذي سيختصر مدة الرحلة بنحو ثلاث ساعات".



كما طلبت شركة أركيا للطيران من الرياض السماح لطائراتها بالسفر إلى الهند عبر الأجواء السعودية، من أجل تقصير المسار، وفق التقرير ذاته والذي أكد أن السعودية لم تستجب حتى الآن لتلك الطلبات.



وبحسب المصدر ذاته، فإن "طلب الخطوط الجوية التابعة للاحتلال جاء بعد إعلان الممكلة، أمس الأول الجمعة، فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات النقل التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء بموجب المعايير الدولية، دون تمييز".



بدوره، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالقرار السعودي، وقال إنه "خطوة مهمة نحو بناء شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا".



يشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، فإن السعودية وافقت عام 2020 على السماح بمرور رحلات الطيران بين دولة الاحتلال والإمارات عبر مجالها الجوي.

المصدر / وكالات