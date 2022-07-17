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وظائف شاغرة في روضة نموذجية بمدينة غزة

17 يوليو 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن روضة طيبة النموذجية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

1- وظيفة مساعد مديرة لإدارة الروضة لديها القدرة على إدارة الروضة بشكل كامل ولا تقل خبرتها عن 4 سنوات.

2- معلمة تمهيدي وبستان.

3- معلمات تربية طفل أو تعليم أساسي، لغة عربية ومعلمة قاعدة نورانية، لغة انجليزية

 شروط التسجيل

1- حاصلة علي شهادة جامعية

2- آنسة

3-متفرغة للعمل

4-قادرة علي تحمل ضغط العمل

5- العمل بنظام راتب

6-خبرة لا تقل عن 4 سنوات

7- أن تكون من سكان غزة الوحدة - الجلاء النصر،  الرمال،،  الثلاثيني تل الهوا

طريقة التسجيل

- علي من تتوفر فيها الشروط التواصل  على جوال 0599411426 أو واتس 972599411426

- أو التوجه على مقر الروضة لتقديم طلب الوظيفة من الساعة 9:00ص حتى 1:00م

- العنوان: غزة شارع الوحدة مقابل محطة أبو عاصي للبترول

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