وظائف شاغرة في روضة نموذجية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن روضة طيبة النموذجية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:
1- وظيفة مساعد مديرة لإدارة الروضة لديها القدرة على إدارة الروضة بشكل كامل ولا تقل خبرتها عن 4 سنوات.
2- معلمة تمهيدي وبستان.
3- معلمات تربية طفل أو تعليم أساسي، لغة عربية ومعلمة قاعدة نورانية، لغة انجليزية
شروط التسجيل
1- حاصلة علي شهادة جامعية
2- آنسة
3-متفرغة للعمل
4-قادرة علي تحمل ضغط العمل
5- العمل بنظام راتب
6-خبرة لا تقل عن 4 سنوات
7- أن تكون من سكان غزة الوحدة - الجلاء النصر، الرمال،، الثلاثيني تل الهوا
طريقة التسجيل
- علي من تتوفر فيها الشروط التواصل على جوال 0599411426 أو واتس 972599411426
- أو التوجه على مقر الروضة لتقديم طلب الوظيفة من الساعة 9:00ص حتى 1:00م
- العنوان: غزة شارع الوحدة مقابل محطة أبو عاصي للبترول