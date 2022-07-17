وظائف شاغرة في روضة نموذجية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن روضة طيبة النموذجية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

1- وظيفة مساعد مديرة لإدارة الروضة لديها القدرة على إدارة الروضة بشكل كامل ولا تقل خبرتها عن 4 سنوات.

2- معلمة تمهيدي وبستان.

3- معلمات تربية طفل أو تعليم أساسي، لغة عربية ومعلمة قاعدة نورانية، لغة انجليزية

شروط التسجيل

1- حاصلة علي شهادة جامعية

2- آنسة

3-متفرغة للعمل

4-قادرة علي تحمل ضغط العمل

5- العمل بنظام راتب

6-خبرة لا تقل عن 4 سنوات

7- أن تكون من سكان غزة الوحدة - الجلاء النصر، الرمال،، الثلاثيني تل الهوا

طريقة التسجيل

- علي من تتوفر فيها الشروط التواصل على جوال 0599411426 أو واتس 972599411426

- أو التوجه على مقر الروضة لتقديم طلب الوظيفة من الساعة 9:00ص حتى 1:00م

- العنوان: غزة شارع الوحدة مقابل محطة أبو عاصي للبترول