وظائف شاغرة في الكلية الجامعية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة لخريجي التمريض وذلك على النحو التالي:
أولاً : وظيفة مدرس تمريض/
تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرس تمريض وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم التمريض أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير جيد جداً على الأقل.
- أن يكون لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن ثلاث سنوات.
- يفضل من لديه خبرة في التدريس الإلكتروني.
- الالتزام بالجدول الدراسي الذي تحدده الكلية.
- العمل في مقر الكلية الرئيس وفرع الكلية في خانيونس.
ثانياً : وظيفة مدرب عملي تمريض/
تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرب عملي تمريض وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التمريض بمعدل لا يقل عن 80%.
- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
- مرونة في العمل في الفترات الصباحية والمسائية
طريقة التسجيل:
- التقدم للطلبات عبر بوابة الوظائف الخاصة بالكلية من خلال الرابط التالي :
https://career.ucas.edu.ps/default.aspx
- ينتهى التسجيل بتاريخ 23/7/2022