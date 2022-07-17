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لخريجي التمريض

وظائف شاغرة في الكلية الجامعية بمدينة غزة

17 يوليو 2022 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة لخريجي التمريض وذلك على النحو التالي:

أولاً : وظيفة مدرس تمريض/

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرس تمريض وفقاً للشروط التالية:

-         أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم التمريض أو التخصصات ذات العلاقة بتقدير جيد جداً على الأقل.

-          أن يكون لديه خبرة أكاديمية لا تقل عن ثلاث سنوات.

-          يفضل من لديه خبرة في التدريس الإلكتروني.

-          الالتزام بالجدول الدراسي الذي تحدده الكلية.

-          العمل في مقر الكلية الرئيس وفرع الكلية في خانيونس.

ثانياً : وظيفة مدرب عملي تمريض/

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرب عملي تمريض وفقاً للشروط التالية:

-        أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التمريض بمعدل لا يقل عن 80%.

-          أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.

-          مرونة في العمل في الفترات الصباحية والمسائية

طريقة التسجيل:

- التقدم للطلبات عبر بوابة الوظائف الخاصة بالكلية من خلال الرابط التالي :

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- ينتهى التسجيل بتاريخ 23/7/2022

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