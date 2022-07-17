فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهندي: لقاء عباس بايدن "هامشي" وتسليم بانتهاء "حل الدولتين"

المرور بغزة: إصابة واحدة في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

طالع الأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الإثنين

طيران الاحتلال المدني يطلب من السعودية السماح بعبور مجالها الجوي

عديمة الفائدة.. احذر هذه النصائح الغذائية الرائجة

وظائف شاغرة في روضة نموذجية بمدينة غزة

وظائف شاغرة في الكلية الجامعية بمدينة غزة

لقاء عباس-بايدن.. غياب للحقوق الفلسطينية وحديث بالقضايا الهامشية

نقابة السائقين بالضفة تهدد بإضراب يومين هذا الأسبوع

اشتباكات مسلحة وإصابة شابين خلال مواجهات شمال الضفة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

"ريان" و"عواودة" يواصلان إضرابهما و"الإداريون" يقاطعون المحاكم لليوم الـ(197)

17 يوليو 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
...
الأسيران عواودة وريان

يواصل المعتقلان "رائد ريان" و"خليل عواودة" إضرابهما المفتوح عن الطعام، اليوم الأحد، رفضاً لاعتقالهما الإداري رغم تدهور وضعهما الصحي.

والمعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ102، وهو معتقل إداري منذ 3 نوفمبر2021، ومعتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن "الرملة".

أما المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، يواصل إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ16، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استناداً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".

وفي سياق منفصل، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ197 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاعتقال الإداري #أسرى #سجون الاحتلال #المعتقلون الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة